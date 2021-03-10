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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü

Kadının ambulansa bindirilişi

İlk Müdahale Şüpheli Ölüm Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kadının yerdeki görüntüsü
-Olay yeri inceleme
-Apartman
-Detaylar

( İSTANBUL )- Esenyurt’ta genç kadın 4. kattan apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybetti İSTANBUL

- Esenyurt’ta erkek arkadaşı ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Sevcan Demir, 4. kattan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma sonrasında ortaya çıkacak. Olay, akşam 22.45 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 831’inci Sokak’ta bulunan bir binanın 4. katında yaşandı. İddiaya göre, alkollü olan Sevcan Demir ve birlikte yaşadığı Kenan D.’nin tartışma yaşadıkları sırada kadın kendini banyoya kilitledi. Genç kadın 4’üncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 23 yaşındaki Demir’i hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İntihar mı cinayet mi Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken olay yeri inceleme ekipleri de apartman dairesinde ve apartman boşluğunda incelemelerde bulundu. Kenan D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma sonrasında netleşecek.
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