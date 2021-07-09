Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Esenyurt’ta gasp edilen şahıs çıplak kaldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt’ta gasp edilen şahıs çıplak kaldı

Esenyurt’ta gasp edilen şahıs çıplak kaldı

Gasp sonrasından vatandaş görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Üzerindeki değerli eşyalarıyla birlikte kıyafeti de gasp edilen şahıs, otomobilden yarı çıplak biçimde atıldı İSTANBUL

Polis Gasp Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Esenyurt’ta gözü dönmüş şahıslar, bir vatandaşı arabanın içine alıp gasp etti. Değerli eşyalarının yanında kıyafetleri de çalınan şahıs, arabadan yarı çıplak biçimde atıldı. Gasp ettikleri vatandaşı korkutmak için havaya bir el de ateş eden şahıslar, olay yerinden geldikleri araç ile uzaklaştı. Olay, sabah 01.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş arabanın içinde alınarak gasp edildi. Gözü dönmüş gaspçılar, değerli eşyalarının yanında kıyafetlerini de alarak vatandaşı arabadan attı. Yarı çıplak bir biçimde arabadan atılan vatandaşı korkutmak için bir el havaya ateş eden gaspçılar, geldikleri arabayla olay yerinden uzaklaştı. Yarı çıplak şekilde kalan şahıs, durumu polislere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olaydan sonra yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a