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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta feci olay.. 4’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

Esenyurt’ta feci olay.. 4’üncü kattan düşen adam hayatını kaybetti

Düştü yerden görüntü

Polis Hastane Masaj Kalp Masajı Sağlık Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta 4’ncü kattan düşen 40 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Adamın ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı. Olay, Çınar Mahallesi’nde 4 katlı bir binada saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Mürsel B. bir anda evlerinin balkonundan aşağıya düştü. Adamın düşme sesini duyan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mürsel B.’yi hastaneye kaldırdı. Mürsel B.’ye uzun süre yerde kalp masajı da yapıldı. Mürsel B. hayatını kaybederken polis adamın ölümü ve düşüş nedeni hakkında inceleme başlattı.
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