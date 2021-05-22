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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı

Esenyurt’ta esnaf ve müşteriler arasında kavga: 4 yaralı

Kavga anı

İlk Müdahale Alacak Verecek Meselesi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Meydan Muharebesi 

-Olay yeri görüntüleri
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kavgada sopalar, tekmeler ve tabelalar havada uçuştu- Esnaf ve müşteriler arasında meydan muharebesini aratmayacak kavgası kamerada İSTANBUL

- Esenyurt’ta esnafa ve müşteriler arasında çıkan kavgada sopalar, tekmeler ve tabelalar havada uçuştu. 4 kişinin yaralandığı kavga anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt İncirtepe Mahallesi 239. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan esnaf ve müşteriler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine tekmelerle ve sopalarla birbirlerine saldırmaya başladı.
Kafasına aldığı sopa darbesiyle dengesini kaybederek yere düştüKavgada taraflardan biri yere düşerken, karşı taraftakiler ise yerdeki adamın kıyafetini yırtarak defalarca sopayla vurdu. Üzerinde bulunan insanların bir anlık dalgınlığıyla ayağa kalkan şahıs, bir kişinin kafasına sopayla vurdu. Sopa darbesini alan şahıs bir anda dengesini kaybederek yürü düştü.4 kişinin yaralandığı kavgada taraflar gözaltına alındıAldığı darbeler sonucu kavgada 4 kişi yaralanırken, vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları gözaltına alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.Sopa, tekme ve tabelaların havada uçuştuğu kavga kameralara yansıdıEsenyurt’ta yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların birbirine girdiği, yere düşen şahsa defalarca sopayla vurulduğu ve şahsın ayağa kalktıktan sonra başka bir adama sopayla saldırdığı görülüyor.(MB-ÖZ-Y)
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