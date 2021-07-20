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Esenyurt'ta drone’lu kaçak kesim denetimi
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta drone’lu kaçak kesim denetimi

Esenyurt'ta drone’lu kaçak kesim denetimi

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Kaçak Kurban Kesimi Kaçak Kesim Motorize Tim Zabıta 

-ALANDAN GÖRÜNTÜ
-KURBANLIKLAR
-DETAYLAR

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, kaçak kesimlere karşı drone ile denetim yaptı. Tespit edilen adreslere zabıta ekipleri yönlendirilerek sokakta kurban kesimi engellendi. Kurban satış ve kesim alanlarında özel önlemler alan Esenyurt Belediyesi, sokakta kurban kesimlerinin önüne geçmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri drone ile Esenyurt genelinde denetim yaptı. Sokakta kurban kesildiği tespit edilen yerlere motorize timler sevk edildi. Ekipler, söz konusu adreslerde sokakta kurban kesilmesine izin vermedi. Zabıta ekiplerinin denetimi bayram süresince devam edecek.
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