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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta donmaktan son anda kurtarılan yavru köpekten iyi haber geldi

Esenyurt’ta donmaktan son anda kurtarılan yavru köpekten iyi haber geldi

yavru köpekten görüntü

İlk Müdahale İnşaat Alanı Tedavi Süreci Yavru Köpekler Harekete Geç 

-Köpeklerden görüntü
-Anne ve yavru köpeklerden görüntü
-Detay görüntüler
-Röportaj

( İSTANBUL -ÖZEL-TOPLU)-Yavru köpeğin tedavi süreci devam ediyor İSTANBUL

- Esenyurt'ta inşaat alanında donmak üzereyken araç klimasıyla ısıtılarak hayata döndürülen yavru köpekten iyi haber geldi. Hem anneyle, hem de yavru köpekle ilgilenen Begüm Boğtürk, “Orada gönüllü ilk müdahaleyi yapmamış olsaydı muhtemelen hayata tutunamayacaktı. Şu anda annesini emmeye başladı.
Herhangi bir sağlık problemi yok zamanla daha iyi olacaktır” dedi.
Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan inşaat alanında 2 gün önce bir köpek 8 yavru doğurdu. Karlar içinde doğum yapan anne köpeği ve yavruları çevredeki vatandaşlar battaniyelerle ısıtmaya çalıştı. Zor durumda olan hayvanların durumunu vatandaşlar sosyal medyada paylaşınca hayvanseverler harekete geçti. Hayvanseverler karlar arasında bulunan 8 yavrudan birinin durumunun iyi olmadığını fark etti. Donmak üzere olduğu tahmin edilen yavruyu dakikalarca ovan bir hayvansever yavru köpeği araç klimasında ısıtarak hayata döndürdü. Hayvanseverler durumu belediye ekiplerine haber vererek destek istedi. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler hayvanların bulunduğu yere gelerek anne köpeği ve yavruları hayvanseverlerin aracına taşıdı. Anne köpek ve 8 yavrusu araçla Arnavutköy'e götürülerek koruma altına alınmıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru köpeğin tedavi süreci ise devam ediyor.“Şu an da güvenli bir şekilde yavrularını büyütüyor”Hayvanların bakımıyla gönüllü olarak ilgilenen Begüm Boğtürk, “Burada 250-300 civarında sahipsiz patili dostumuzun barınma ihtiyacını karşılıyoruz. Bizim gönüllülerimizden birisi besleme esnasında bir inşaatta karşılaşıyor. Daha sonra anne çok korkmuş olduğu için yavrularını korumadan dolayı saldırma eğilimi oluyor. Daha sonra ekip arkadaşlarıyla birlikte bu yavru ve anneyi buraya getiriyorlar. Bizde, şuan da güvenli bir şekilde yavrularını büyütüyor. Veteriner geliyor buraya düzenli olarak veteriner kontrolünde yavrularını emziriyor. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yok. Orada gönüllü ilk müdahaleyi yapmamış olsaydı muhtemelen hayata tutunamayacaktı. Şuanda annesini emmeye başladı.
Herhangi bir sağlık problemi yok zamanla daha iyi olacaktır” dedi.

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