Esenyurt’ta dolu yağışı

- Esenyurt’ta sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur aniden yerini dolu yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarıların ardından sabah saatlerinde Esenyurt ve çevre ilçelerde hafif şekilde yağmur başladı. Yağmur yerini bir anda dolu yağışına bıraktı. Araçların üzerindeki dolular da dikkat çekti.
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