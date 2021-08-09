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Esenyurt’ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu...O anlar kamerada
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt’ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu...O anlar kamerada

Esenyurt’ta dolandırıldığını iddia eden kadın arabayı taşa tuttu...O anlar kamerada

Olay anından vatandaş görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Yağmur Kamera Uttu 


- Esenyurt’ta bir kadın, kendisini dolandırdığını iddia eden şahsın aracını taşa yağmuruna tuttu. Öfkesini araçtan çıkartan kadın, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre dolandırıldığını iddia eden kadın, öfkesin araçtan çıkardı. Kedisini dolandıran şahsın aracını taş yağmuruna tutan kadın, kameralara yansıdı. Onlarca taşın hedefi olan araç kullanılamaz hale gelirken, kadın ise bir süre sonra öfkesinin azalmasıyla kendi aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Kadının aracı taşladığı o anlardan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı. (HP-ÖFA
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