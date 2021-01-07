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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı

Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı

Yangından görüntü

Polis Kamera Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Yükselen 

-Alevlerden görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü

( İSTANBUL )- Apartman dairesindeki alevli yanma anı kamerada İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Alevlerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği yangında, binada mahsur kalan 10 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, saat 18:30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1352 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle binada mahsur kalan 10 vatandaş itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangın nedeniyle sokak üzerinde yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Öte yandan apartman dairesinde çıkan yangında yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (SB-
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