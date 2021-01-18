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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Esenyurt'ta buzlanmaya karşı çalışmalar devam ediyor

Esenyurt'ta buzlanmaya karşı çalışmalar devam ediyor

Ekiplerin çalışmasından detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL


- Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri ana cadde ve ara sokaklarda buzlanmış yolları tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede genelinde buzlanmaya karşı olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarını hızlandırdı. Kar yağışı ve buzlanmadan kaynaklanan olumsuzlukları en aza indirmek için ekipler 43 mahallede çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet veriyor. (EG-
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