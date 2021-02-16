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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt'ta buz tutan yolda düşen vatandaşlar kamerada

Esenyurt'ta buz tutan yolda düşen vatandaşlar kamerada

Yürümekte zorlananlar

Kamera Atina Kar Yağışı 

-Düşenler
-Kayan araç
-Kaza yapan bir araç
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- İşine gitmek için yola çıkan vatandaşların buz tutan yollarla imtihanı kameralara yansıdı İSTANBUL

- Esenyurt'ta işine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların buz tutan yollarla imtihanı kameralara yansıdı. Birçok vatandaş yolda yürümekte güçlük çekerken, bazıları ise kayarak yere düştü. O anlar kameralara yansıdı. İstanbul'da şiddetli kar yağışının ardından gece don ve buzlanma etkili oldu. Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde sabah işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar ve sürücüler buz tutan yollarda zor anlar yaşadı. Adeta buz pistine dönen yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar, ayakta kalmakta güçlük çekti. Vatandaşların buzla imtihanı kameralara yansıdı. Birçok İstanbullunun buz tutan yolda yürümeye çalışırken düştüğü görüldü.
Aynı bölgede araç sürücüleri de zor anlar yaşadı. Patinaj yapan ve ilerlemekte güçlük çeken araçlar kameralara yansırken, bir araç ise kaza y aptı. (MD-ÖFA
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