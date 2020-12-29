Esenyurt’ta büyük vicdansızlık, yeni doğan bebeği sokağa attılar

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Esenyurt’ta bir yürüyüş parkının arkasında bulunan boş alana yeni doğmuş göbek bağı üzerinde bir erkek bebeği bulundu. Olay, İstiklal Mahallesi'nde Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir yürüyüş parkında kafe çalışanları tarafından yeni doğmuş göbek bağı üstünde bir erkek bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis görgü tanıklarının da ifadesini alarak bebeği bırakan kişi ya da kişilerle ilgili çalışmalara başladı.

(MD-ZA-



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