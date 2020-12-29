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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta büyük vicdansızlık, yeni doğan bebeği sokağa attılar

Esenyurt’ta büyük vicdansızlık, yeni doğan bebeği sokağa attılar

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Bebek Hastane Sağlık Ekipleri Irak 

-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir yürüyüş parkının arkasında bulunan boş alana yeni doğmuş göbek bağı üzerinde bir erkek bebeği bulundu. Olay, İstiklal Mahallesi'nde Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir yürüyüş parkında kafe çalışanları tarafından yeni doğmuş göbek bağı üstünde bir erkek bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis görgü tanıklarının da ifadesini alarak bebeği bırakan kişi ya da kişilerle ilgili çalışmalara başladı.
(MD-ZA-
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