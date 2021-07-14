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Esenyurt’ta bir iş yeri alev alev böyle yandı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta bir iş yeri alev alev böyle yandı

Esenyurt’ta bir iş yeri alev alev böyle yandı

Alevli görüntü

Kamera Yangın Bodrum Altın Cep Telefonu 

-Çevredeki vatandaşlar
-Ekipler
-Olay yeri
-Diğer ve genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bulunan oto döşeme dükkanında yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu, iş yeri kullanılamaz hale gelirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi’nde çıktı. İddiaya göre 1035. Sokak’ta 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan oto döşeme dükkanından dumanlar yükselmeye başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın sonucu iş yeri alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürme çalışması başlattı. Olayın yaşandığı saatlerde dükkanda kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Alevlere teslim olan iş yeri cep telefonu kamerasına yansıdı Esenyurt’ta oto döşeme dükkanında çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin alevler içinde yanması ve olay yerine ekiplerin gelmesi görülüyor.
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