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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Esenyurt’ta bir araç alev alev yandı

Esenyurt’ta bir araç alev alev yandı

Aracın yanışı

İlk Müdahale Kamera Cep Telefonu 

-Alevli görüntü
-İtfaiye ve ambulans gelişi
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yaşana o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, bu akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. Seyir halinde olan araç bir anda henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik sebebiyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta zorlandı. Araç yangınına ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Yol ortasında alev alev yanan araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, aracın yandığı Doğan Araslı Bulvarı bir süre trafiğe kapandı. (FT-ECİ-
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