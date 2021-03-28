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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta binanın çatısı alev alev yandı

Esenyurt’ta binanın çatısı alev alev yandı

Yanan çatı

Polis Bild Polis Ekipleri Trol 

-Alevler
-İtfaiye müdahalesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binanın çatısı saat 19.00 sıralarında bir anda tutuşarak alev alev yandı. Çatının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatıda maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenini tespit etmek için ekipleri çalışma başlattı. (FT-ECİ- MB-
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