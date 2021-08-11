Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Esenyurt’ta aynı eve 2. kez girmeye çalışan hırsız yakalanınca balkondan böyle atladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta aynı eve 2. kez girmeye çalışan hırsız yakalanınca balkondan böyle atladı

Esenyurt’ta aynı eve 2. kez girmeye çalışan hırsız yakalanınca balkondan böyle atladı

Güvenlik kamerası olay anları

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Kaçış 

-Detaylar

( İSTANBUL ) Esenyurt’ta aynı eve 2. kez girmeye çalışan hırsız yakalanınca balkondan atladı- Hırsızın eve giriş ve kaçış anı kamerada- Birkaç ay arayla aynı eve balkondan girdi, ikisinde de yakalanınca atlayarak kaçtı İSTANBUL

- Esenyurt’ta balkondan tırmandığı eve birkaç ay arayla 2'nci kez girmeye çalışan hırsız, iki girişiminde de ev sahibiyle karşılaşınca balkondan arabanın üzerine atladı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir eve dadanan hırsız birkaç ay arayla aynı yöntemle eve girmeye çalıştı. Hırsız iki girişiminde de evde ev sahibiyle karşılaşınca park halindeki aracın üstüne atlayıp kaçtı. Yaşanan olay anları ise apartmana ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hırsızın 1’nci kattaki eve tırmanması ve balkondan eve girmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüphelinin balkondan park halindeki aracın üzerine atlayıp kaçması yer aldı. (Md-
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı