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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta atık merkezi gibi gösterilen iş yerine sahte para operasyonu

Esenyurt’ta atık merkezi gibi gösterilen iş yerine sahte para operasyonu

Arama yapılması

Darphane Akalan Sanayi Sitesi 

-Madeni paralar
-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL - 2) İSTANBUL

- Esenyurt’ta Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, atık toplama merkezi gibi gösterilen bir iş yerinde darphaneye çevrilmiş iş yeri ele geçirdi. Baskında gerçeği ile birebir aynı gibi olan 3 bin 500 Euro madeni para ve basılmaya hazır para materyalleri ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takipleri sonucunda Esenyurt’ta sanayi sitesi içerisinde atık toplama merkezi gibi gösterilen bir iş yerine baskın düzenlendi.
Düzenlenen baskında ekipler 3 bin 500 EURO madeni para ve basılmaya hazır para materyalleri ele geçirdi. Piyasa sürmeden yakalanan sahte paraların ağırlıklarının gerçeğiyle birebir aynı olduğu da tespit edildi. 1 kişi de olayla ilgili gözaltına alındı. (MD-ZA-
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