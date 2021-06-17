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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada

Esenyurt’ta asker uğurlamasında yol kapatıp drift yapan magandalar kamerada

Drift yapmaları

Asker Uğurlaması Kamera Asker Eğlencesi Cep Telefonu 

-Konvoy yapmaları
-Havaya ateş
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta asker eğlencesi adı altında yol kapatıp araçlarla drift yapan magandalar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Esenyurt’un birçok farklı noktasında, asker eğlencesi adı altında yol kapatıp drift yapan magandalar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. İlk görüntüde Kıraç Küçükayazma Caddesi üzerinde şahısların kavşakta araçları ile drift yapmaları yer aldı. Görüntülerin devamında ise Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan bir alt geçitti şahısların yine yolu kapattığı görülüyor. Son çekilen görüntü de ise yine başka şahısların, kuru sıkı tabanca ile havaya ateş etmeleri yer aldı.
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