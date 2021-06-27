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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt’ta alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı

Esenyurt’ta alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı

Arbede anları görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Alkollü Sürücü Kamera Gözaltı Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Esenyurt’ta alkollü sürücü, polis ekiplerinin ehliyet sormasına tepki göstererek zorluk çıkardı. Dakikalarca polis ekiplerin işlerini yapmasına engel olan alkollü sürücü, ekipler tarafından zor kullanarak gözaltına alındı. Polis ve alkollü sürücü arasında yaşanan arbede ise çevredeki bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi. Olay, dün gece saatlerinde Akevler Mahallesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerinin alkollü sürücüden ehliyet istemesi üzerine duruma sinirlenen şahıs, polis ekiplerine bağırmaya başladı.
Alkollü sürücünün bu tepkisi üzerine polis ekipleri, şahsı karakola götürmek istedi fakat bu seferde şahıs polis ekiplerine direndi. Dakikalarca süren arbedede zor kullanarak gözaltına alınan şahıs, karakola götürülerek hakkında işlem başlatıldı. O arbede anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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