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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu

Esenyurt'ta alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen şahıs evinde ölü bulundu

Alkol ve uyuşturucu kullanıldığı iddia edilen evin içinden görüntü

Sağlık Ekibi Olay Yeri İnceleme Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Binadan görüntü
-Polis ekipleri ve olay yeri incelemeden görüntü
-Detaylar
-Ölen şahsın fotoğrafı

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt'ta gece saatlerinde kız arkadaşıyla birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 41 yaşındaki Fırat Saydan evinde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay, saat 02:00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi 2056.Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde kız arkadaşıyla birlikte alkol ve uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Fırat Saydan (41), evinde ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Saydan’ın cansız bedenini ev içerisinden çıkartırken polis ekipleri kendisiyle birlikte bulunan kız arkadaşını ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Polis olay yeri inceleme ekipleri de evde arama yaptı. Yapılan aramalarda kaçak içki ve uyuşturucu madde bulundu Ekiplerin evde yaptığı aramalar sonucunda dairede kaçak içki, esrar ve eroin türünde uyuşturucu maddelere rastlandı. Fırat Saydan’ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.
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