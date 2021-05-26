Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenyurt’ta alkol aldığı iddia edilen şahıs çevreye saldırdı

Esenyurt’ta alkol aldığı iddia edilen şahıs çevreye saldırdı

Alkollü şahıs

Polis Bild Kamera Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Çevredeki vatandaşlar
-Polis ekipleri

( İSTANBUL )- Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs başından yaralandı İSTANBUL

- Esenyurt’ta ayakta durmakta güçlük çeken ve etrafa saldıran alkollü bir şahıs polis ve vatandaşlar tarafından zor sakinleştirildi. Şahıs kargaşa esnasında başına aldığı darbeyle yaralandı. Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Mandıra Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü bir şahıs, çevredeki bazı araçlara ve insanlara saldırmaya başladı.
Yoldan geçen bir kişiyle tartışan şahıs, olayın büyümesiyle tartıştığı kişiyle kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmasından sonra alkollü şahıs, bu sefer de çevredeki bir esnafın dükkanına girmeye çalıştı. Esnaflar, alkol alan kişiyi sakinleştirmeye çalışırken, durum polis ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü şahsı uzun uğraşlar sonucu sakinleştirdi. Yaşanan kargaşada başına darbe alarak yaralanan alkollü şahıs, çevredeki esnafın yardımı sonrası kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaştı. Alkollü şahsın o anları kameralara yansıdı Esenyurt’ta etrafa saldıran ve vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı alkollü şahsın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başından yaralanmış vaziyette olan alkollü şahsı, çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı, buna rağmen şahsın saldırgan tutumuna devam ettiği, olay yerine gelen polisin ise alkollü şahsı bir sandalyeye oturtarak sakinleştirmeye çalıştığı ve başından yaralanan şahsa peçete ile su uzatılarak, yarasının tedavi edilmeye çalışıldığı görülüyor. ‘Sarhoş bizim dükkana geldi ve saldırmaya çalıştı’ Cadde üzerinde esnaf olduğunu ve olayı gördüğünü ifade eden Harun Yıldırım, “Ben dükkanın içindeyim. Bir anda bir kargaşa çıktı. Baya kavga büyüdü, kafası yaralandı. Şahıs bizim dükkana doğru gelmeye çalıştı. Bizim dükkandan geçti gitti. Sarhoş da bizim dükkana geldi ve dükkana saldırmaya çalıştı. Ben birkaç defa onu iteledim burada yok dedim. En sonunda polisler geldi. Şahıs, sarhoştu. Kafası yerinde değildi. Yaralama vardı. Başı komple kan içerisindeydi. Su ve peçete verdik. Ambulans gelene kadar şahıs kendi başına buradan uzaklaşıp gitti” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement