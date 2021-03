Esenyurt’ta 4’üncü kattan düşüp ölen kadınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

-Arşiv



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kızına, “Kızım beni affet” notu bırakmış İSTANBUL



- Esenyurt’ta dün akşam 4’üncü kattan düşüp ölen kadınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olay sırasında orada olduğu iddia edilen sevgilisiyle kadının bir süre kavga ettikleri, kadının olaydan önce ‘kızım beni affet’ diyerek not bıraktığı da ortaya çıktı. Olayın şüphelisi sevgilinin evli olduğu da öğrenildi. Olay, dün gece saatlerinde Süleymani Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Sevcan Demir bir süredir bir süredir birlikte yaşadığı sevgilisi Kenan D. ile tartıştı. Tartışma sesleri üzerine eve polis gitti. Eve gelen ekibe kapıyı açan kadın “biraz alkol aldık, herhangi bir sıkıntı yok” diyerek gönderdi. “Kızım beni affet” notu Polisin ayrılmasından yaklaşık 1 saat sonrasında aynı adresten yüksekten düşme ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri ağır yaralanan Demir’i hastaneye kaldırdı. Demir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evde inceleme yapan polis ekipleri Demir’in el yazısı olduğunu düşünülen bir not kağıdı buldu. Demir’in küçük kızına, “kızım beni affet” diyerek not bıraktığı görüldü.

Sevgilisi gözaltında Olay sonrası polis ekipleri evde olduğu belirtilen Kenan D.’yi gözaltına aldı. Kenan D.’nin ilk ifadesinde başka bir kadınla evli olduğu ve olay günü Demir için tuttuğu eve gelerek ayrılmak istediğini bu yüzdende tartışma çıktığı aşağı hava almak için indiği esnada bağırış ve düşme sesiyle olaydan haberdar olduğunu anlattı. Kenan D. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri ve olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.



loading...