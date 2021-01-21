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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenyurt’ta 26 katlı binanın 6’ncı katında doğalgaz patlaması: 5 yaralı

Esenyurt’ta 26 katlı binanın 6’ncı katında doğalgaz patlaması: 5 yaralı

Patlamanın meydana geldiği daireden görüntü

Mahsur Kaldı Sağlık Ekibi Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Doğalgaz Patlaması 

-Binada mahsur kalan vatandaşların hastaneye götürülmesinden görüntü
-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Patlama sonrası çıkan yangına ait cep telefonu görüntüsü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir sitenin 6’ncı katında bulunan dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken binada mahsur kalan 5 kişi tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 00:00 sıralarında Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2011.Sokak’ta bulunan 22 katlı bir sitenin 6’ncı katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası bina içerisinde 5 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınırken mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı Patlama sonrası dairede ve binada büyük hasar meydana gelirken ekiplerin patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
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