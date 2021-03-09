Esenyurt'ta 15 katlı sitede korkutan yangın



- Esenyurt'ta 15 katlı apartmanın 9'uncu katında yangın çıktı. Kombi değişimi sırasında doğalgazdan çıkan yangın, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu Edinilen bilgilere göre olay Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Sitede bulunan 15 katlı binanın 9'uncu katında iddiaya göre kombi değişimi sırasında yangın çıktı. Kısa sürede daireden yükselen alevler, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yaşanan panik anları, kameralara yansıdı. (ECİ-ÖFA



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