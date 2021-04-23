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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenyurt polisinden çocuklara 23 Nisan sürprizi

Esenyurt polisinden çocuklara 23 Nisan sürprizi

Polis ekiplerinin çocuklarla ilgilenmesi

Polis 

-Çocukların sirene basması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt’ta Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı Yunus Polisi ekipleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Esenyurtlu çocuklara sürpriz yaptı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri motorize Yunus Polisleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Esenyurtlu çocukları unutmadı. Ekipler ara sokaklarda çocuklara çikolata dağıtıp bayramlarını kutladı. Bir çocuğun polis sirene basma isteği de geri çevrilmezken renkli anlarda kaydedildi.
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