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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Esenyurt HDP ilçe binasına yapılan operasyon 6 saatlik arama sonrası sona erdi

Esenyurt HDP ilçe binasına yapılan operasyon 6 saatlik arama sonrası sona erdi

Binada arama yapan ekiplerden görüntü

Terörle Mücadele Harekete Geç Terör Örgütü Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-Binadan toplanarak polis araçlarına yüklenen evraklardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi tarafından HDP ilçe binasında yapılan dezenfekte çalışmaları esnasında çekilen fotoğraflarda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a ait posterlerin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte harekete geçen terörle mücadele ekipleri gece yarısı binaya operasyon düzenledi.
Operasyon düzenlenen adreste yaklaşık 6 saat süren detaylı aramada binadan çıkartılan torbalarca evraka el konuldu. Esenyurt Belediyesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması gerçekleştirmişti. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflarda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı sonrası terörle mücadele ekipleri HDP ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi.
Operasyona çok sayıda ekip katılırken özel harekat polisleri de destek verdi. HDP ilçe binasında yapılan arama 6 saat sürdü Polis ekiplerinin 3 katlı binada yaptığı 6 saatlik detaylı arama sonrası torbalarca evrak toplanarak el konuldu. Binada yapılan aramalar esnasında elektrik ekipleri binaya sağlanan akımlarda kontrol gerçekleştirdi. Operasyon esnasında bir mahalle sakini polis ekiplerine sokakta çay ikram etti. Operasyonda el konular evraklar araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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