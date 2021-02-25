-Çocuklara bisiklet eğitim verilmesi

-Çocuklara bisiklet hediye edilmesi

-Zafer Aktaş röportaj

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( İSTANBUL ) "Esenyurt Güvenli Şehir" projesi kapsamında çocuklara bisikletle güvenli sürüş eğitimi verildi- İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis ekipleri, eğitime katılan çocuklara bisiklet ile oyuncak hediye etti. İSTANBUL



- "Esenyurt Güvenli Şehir" projesi kapsamında ortaokul öğrencisi çocuklara polisler abileri tarafından bisikletle güvenli sürüş eğitimi verildi.

Etkinliğe katılan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, eğitimi tamamlayan 25 çocuğa bisiklet hediye etti. Esenyurt'ta İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ‘Esenyurt Güvenli Şehir’ projesi hayata geçirildi. Özellikle sosyo-ekonomik durumu kötü ve dezavantajlı çocukları desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında bugün Kıraç Ortaokulu'nda okuyan çocuklara polisler tarafından bisiklette güvenli sürüş eğitimi verildi.

Etkinliğe İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Recep Tepebaşı, çocukların aileleri katıldı.

Polislerden ve eğitmenlerden eğitimlerini alan 25 çocuğa bisiklet ile oyuncak hediye edildi. “25 çocuğumuza bisiklet hediye ediyoruz" İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş etkinlikte yaptığı konuşmada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda, topluma faydalı bireyler olması amacıyla bir proje faaliyete geçirdik. Bu projeler kapsamında, Esenyurt ilçemizde çocuklarımıza, şehir hayatına faydalı olması amacıyla Toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından ‘Güvenli Sürüş Eğitimi’ verildi.

Bu eğitimde başarılı olan 25 çocuğumuza da bisiklet hediye ediyoruz” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Emniyet Müdürü Aktaş, Kıraç Polis Merkezini ziyaret etti.



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