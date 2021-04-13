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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Esenyurt E-5 yan yolda trafiği kilitleyen kaza

Esenyurt E-5 yan yolda trafiği kilitleyen kaza

Araçtan görüntü

Sağlık Ekibi Trafik Yoğunluğu Ticari Araç Direksiyon Aydınlatma Direği 

-Sürücüden görüntü ve röportaj
-Trafikten görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL -EK)- Sürücü devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı İSTANBUL

- E-5 Esenyurt mevkii Büyükçekmece istikameti yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce aydınlatma direğine çarptı ardından devrildi. Devrilen araçtan sürücü burnu bile kanamadan çıktı. Kaza, saat 14.00 sıralarında E-5 Esenyurt mevkii Büyükçekmece istikameti yan yol üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 JZ 3443 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce aydınlatma direğine vurdu ardından devrildi. Kazada sürücü kendi imkanları ile devrilen aracından çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Sürücünün kaza sonrasında burnu bile kanamazken yaşanan anları anlattı. Olay sonrası yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
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