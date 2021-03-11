Esenyurt Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine 8 bin hijyen kolisi

-Metin Karakoç’un açıklamaları

-Detaylar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenyurt Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle 8 bin koli hijyen malzemesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Özellikle pandemi sürecinde sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında gıda kolisi, süt, patates ve soğan gibi ürünler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olan Esenyurt Belediyesi, bu kez temizlik ürünleri konusunda çalışma başlattı. Dış İlişkiler Müdürlüğü ile UNHCR’nin yaptığı iş birliği sonrası dar gelirli aileler için 8 bin koli hijyen malzemesi temin edildi. İçinde sabun, havlu, diş macunu, diş fırçası, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, çamaşır suyu ve şampuan gibi temizlik ürünlerinin yer aldığı malzemeler dağıtılmaya başlandı. Yardımlar ihtiyaç durumuna göre dağıtılıyor Gelen yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldığını söyleyen Dış İlişkiler Müdürü Metin Karakoç, “Vatandaşların ihtiyaç durumuna göre özellikle; yetim, dul, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımıza bu ürünleri periyodik bir sıraya göre dağıtıyoruz” dedi.





loading...