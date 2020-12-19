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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Esenyurt Belediyesi hayvan dostlarını unutmuyor

Esenyurt Belediyesi hayvan dostlarını unutmuyor

Hayvanlara mama verilmesi

Köpek Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyurt Belediyesi, korona virüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanlarının aç kalmaması için yaşam alanlarına mama bıraktı. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için su ve mama desteğine devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, ilçedeki besleme noktalarına su ve mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Özellikle kedi ve köpeklerin yaşadığı alanlara bol bol mama ve su bırakan ekipler, hayvanların yaşadıkları yerleri de dezenfekte ediyor. Ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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