Esenler Tekstilkent'te iş yerinde rehine krizi

-görüntüyü çeken şahsın olayı anlatması

-polis ekipleri

-detaylar



( İSTANBUL -1) İSTANBUL



- Esenler Tekstilkent'te bir iş yerini basan zanlı, bir kişiyi silahla yaraladı, bir kişiyi de rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilerek teslim oldu.



loading...