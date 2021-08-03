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Esenler Kaymakamlık binasında yangın
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Esenler Kaymakamlık binasında yangın

Esenler Kaymakamlık binasında yangın

Kaymakamlık binasından görüntü

Yangın 

-Dumanların çıkması
-Ekiplerden görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler Kaymakamlık binasının ecza deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, saat 19.00 sıralarında Esenler Kaymakamlık Binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kaymakamlık Binasının 3. Katındaki ecza deposu olarak kullanılan bölümde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle binanın 3. Katında maddi hasar meydana gelirken, ekipler yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. (MB-
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