- Esenler esnafından yüzde 15 Mevlid kandili indirimi

-Esnafların gezilmesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenler Belediyesi ve Esenler Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle Mevlit Kandiline özel olarak Esenler’de bulunan işyerlerinde yüzde 15 indirim kampanyası düzenledi.

Esenler Belediyesi ve Esenler Esnaf Odası Mevlit Kandili nedeniyle Esenler de bulunan işyerlerinde yüzde 15 indirim kampanyası düzenledi.

Kampanya hakkında Esenler Meydanı’nda bir açıklama yapan Esnaf Odası Başkanı Şükrü Şahin Avrupa'da son günlerde ortaya çıkan İslamofobik söylemlerin aksine hareket ettiklerini belirterek “Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanımız ile ilgili yaptığı ahlaksız yayınlarını kınıyoruz. Bu alçakça yayını yapan derginin kültürel ırkçılık ve nefreti yaymaya yönelik islamafobik ve hoşgörüsüz tutumuna yine aynı şekilde Fransa ve Almanya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde yeniden başlayan İslam ve Peygamber düşmanlığının tam tersi bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Onlar hiç merak etmesinler ki onların bu tutum ve davranışları bizleri sevgili peygamberimize olan sevgi ve bağlılığımızı daha da artırıyor. Hoşgörü ve rahmet elçisi sevgili Peygamberimiz. S.A.V efendimizin doğumunun müjdelendiği Mevlit kandili yine her dine karşı hoşgörülü olduğumuzu belirtiyor.Bu noktada birlik ve kardeşliğimizin devamı için esnafımızla beraber Esenler de hemşerilerimizle beraber gönül gönüle beraber olarak bir kampanya düzenliyoruz. Bu kampanyamız efendimizin hoşgörüsü ve yardımseverliğinden de hareketle bu mübarek mevlit kandiline özel olarak esenler halkı ile esnafımızı bir araya getirerek yüzde 15 kampanyası başlatıyoruz. Özellikle Avrupa’nın İslam üzerine bir takım entrikalar çevirdiğini hep beraber izliyoruz. Bizler de bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bunun her zaman karşısında olacağız. diye konuştu.

Esenler meydan da bulunan işyerlerini tek tek gezen Esenler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Şahin iş yerleri sahiplerini kampanyayı anlattı. İş yeri sahiplerinden bazıları ise yüzde 15’in az olduğunu belirterek yüzde 50’ye varan indirimler yapacaklarını belirtti.

(VK-ZA-



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