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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler

- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler

Olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Yaşlı Kadın Polis Sağlık Ekipleri 


- Esenler'de 65 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü. Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta yaşandı. 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan 65 yaşındaki Neriman Kıvrak'tan haber alamayan kızı ve damadı, bugün eve geldi. İçeri giren yakınları Kıvrak'ın kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ilk incelemesinde yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğunu belirledi. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. (VK-ÖFA
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