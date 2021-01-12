Esenler’de yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların kimlikleri belli oldu



- Esenler’de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında biri olay yerinde, biri hastanede olmak üzere hayatını kaybeden 2 çocuğun kimliği belli oldu.Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki 6 kişinin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, biri olay yerinde biri de hastanede olmak üzere iki çocuk hayatını kaybetmişti. Yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerinin Ayşe M. ve Muhammet M. olduğu öğrenildi.



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