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Esenler’de viraja hızlı giren kamyonet devrildi
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Esenler’de viraja hızlı giren kamyonet devrildi

Esenler’de viraja hızlı giren kamyonet devrildi

- Devrilen araç

İpekyolu Polis Kontrolü Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Direksiyon 

-- Malzemelerin kenara indirilmesi
-- Polis ekiplerinin yola müdahalesi
-- Diğer ve Genel Detaylar

( İSTANBUL )- Esenler’de ayakkabı yüklü kamyonet virajı dönemeyerek devrildi İSTANBUL

- Esenlerde ayakkabı taşıyan kamyonet sürücüsü viraja girdiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedince yan yattı. Devrilen kamyonette bulunan malzemeler başka araca aktarıldı. Kaza, bugün saat 11.00 sularında Esenler Oruçreis Mahallesi İpekyolu Caddesi’nde meydana geldi. Ayakkabı yüklü olan 77 AZ 361 plakalı kamyonet sürücüsü cadde üzerinde bulunan viraja geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerleri deviren kamyonet refüjün üzerine yan yattı. Kaza sonrasında araçta bulunan malzemeler başa bir araca alınırken kaza da herhangi biri yaralanmadı. Trafik polis kontrolü ile ilerledi Kaza sonrasında yolun virajlı kısmında oluşan trafik yoğunluğu olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekipler yolun kesişim noktasında trafiğin azalması açısından diğer araç sürücülerine yönlendirmelerde bulundu. (BT-ZA-
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