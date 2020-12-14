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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Esenler’de soğukta görev yapan polis memurlarına sıcak çorba

Esenler’de soğukta görev yapan polis memurlarına sıcak çorba

Çorba Çeşmesinden görüntü

Polis Memur Polis Ekipleri Kışla Trol 

-Görev yapan polis ekiplerine çorba ikramı
-Açıklamalar
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) -- Kızılay gönüllüleri polis ekiplerine çorba ikramında bulundu İSTANBUL

- Esenler Belediyesi ve Esenler Türk Kızılay’ı gönüllüleri, soğuk havada sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerini kontrol eden ve güvenliği sağlayan polis ekipleri için yola çıktı. Polis noktasına giden gönüllü ekiplerce, çorba çeşmesinden akan sıcak çorba polislere ikram edildi. Esenler Belediyesi ve Türk Kızılay’ı gönüllüleri, soğuk havada ilçenin değişik noktalarındaki giriş çıkışlarda sokağa çıkma kısıtlaması ihlallerini kontrol eden ve güvenliği sağlayan polis ekipleri için seferber oldu. Esenler Belediyesi’nin çorba çeşmesinden akan çorbalar, ilçede bulunan 25 farklı polis kontrol noktalarına götürülerek, Türk Kızılay’ı gönüllüleri tarafından ikram edildi. Türk Kızılay’ı Esenler Şube Başkan Yardımcısı Yılmaz Kocakaya, “ Bu soğukta bizleri korumak için nöbet tutan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Onlardan Allah razı olsun. Esenler Kızılay şubesi olarak Esenler Belediyesi’nin desteğiyle onlara bir nebze destek vermek istedik. Onları ısıtmak için böyle bir program yaptık” dedi.
(SB-
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