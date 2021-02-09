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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Esenler'de seyir halindeki bir otomobil uçan çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu... O anlar kamerada

Esenler'de seyir halindeki bir otomobil uçan çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu... O anlar kamerada

Röportaj

Kamera Güvenlik Kamerası Kaçış Şiddetli Rüzgar 

-Çatıdan düşen parçalar
-Hasarlı araç
-Apartman hasar
-Kırılan camlar
-Detaylar

( İSTANBUL )- Esenler’de rüzgarın etkisiyle çok sayıda çatı uçtu araçlarda maddi hasar oluştu İSTANBUL

- Esenler’de birçok apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatlılar park halinde olan araçların üstüne düştü. Bir çatının düşüşü ve aracın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar birçok ilçede çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Esenler’de de birçok apartmanın çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatılar sokakta park halinde bulunan bir araçların üstüne düşerken Menderes mahallesinde bir araç seyir halindeyken hızlanarak çatı parçalarından son anda kaçtı. Park halindeki araçlarda ve apartmanlarda maddi hasar oluşurken yaşanan olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı. Çatıdan düşen parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. O anlar kamerada Menderes mahallesinde uçan çatının sokak içine düşüşü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatının bir anda yere düşmesi ve bir aracın çatının düştüğünü fark ederek hızla kaçışı görünüyor.
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