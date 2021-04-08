Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı

Esenler'de park halindeki araç alev alev yandı

aracın yanması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Bild Ticari Araç 


- Esenler'de park halinde bulunan bir hafif ticari araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç kısa sürede alev topuna dönerken bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay öğle saatlerinde Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan bir hafif ticari aracın motor kısmında yanma meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ancak yanma kısa sürede tüm aracı sardı. Kısa sürede alev topuna dönen araç olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken araç kullanılmaz hale geldi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement