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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenler’de ocakta unutulan yemek evi yaktı

Esenler’de ocakta unutulan yemek evi yaktı

Alevli görüntü

Trol 

-Dumanlar
-İtfaiye müdahalesi
-Vatandaşlar
-Panik yaşayan ev sahipleri
-Detaylar

( İSTANBUL ) - 2. kattaki ev alev alev yandı - Yakınlarının içeride olduğunu düşünen ev sahipleri korku yaşadı İSTANBUL

- Esenler’de 4 katlı bir binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Olay bu akşam saat 23.40 sıralarında Esenler Havaalanı Mahallesi Galip sokakta yaşandı. 4 katlı binanın ikinci katında ocakta unutulan yemek yangına neden oldu. Dairenin mutfağı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. İçeride akrabalarının kaldığını sanan ev sahipleri kısa süreli panik yaşadı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede maddi hasar oluştu.
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