Esenler’de nakliye kamyoneti yola devrildi : 1 yaralı

-Kamyonetin kaldırılması

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( İSTANBUL )- Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu İSTANBUL



- Esenler’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği nakliye kamyoneti yola devrildi. Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Metris-Esenler Bağlantısında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 59 YH 470 plakalı Mitsubishi Fuso marka kamyonetin sürücüsü Mustafa Özer, önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yola devrilirken kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı kaldırmak için bölgeye polis ve İBB’ye bağlı çekici ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı trafik akışı tek şeritten sağlanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan kamyonetin kasasında bulunan kumaş topları başka bir kamyonete taşındıktan sonra kurtarma çalışması başladı.

Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kazanın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (CS-HK-

