Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Esenler’de nakliye kamyoneti yola devrildi : 1 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Esenler’de nakliye kamyoneti yola devrildi : 1 yaralı

Esenler’de nakliye kamyoneti yola devrildi : 1 yaralı

Kazadan görüntüler

Polis Hastane Direksiyon Trol 

-Kamyonetin kaldırılması
-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL )- Kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu İSTANBUL

- Esenler’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği nakliye kamyoneti yola devrildi. Kamyonet sürücüsünün yaralandığı kazadan dolayı uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza, Metris-Esenler Bağlantısında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 59 YH 470 plakalı Mitsubishi Fuso marka kamyonetin sürücüsü Mustafa Özer, önündeki otomobilin ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yola devrilirken kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı kaldırmak için bölgeye polis ve İBB’ye bağlı çekici ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı trafik akışı tek şeritten sağlanırken yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan kamyonetin kasasında bulunan kumaş topları başka bir kamyonete taşındıktan sonra kurtarma çalışması başladı.
Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kazanın kaldırılmasıyla trafik normale döndü. (CS-HK-
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı