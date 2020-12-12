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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Esenler’de küçük kızı istismar eden tacizci tutuklandı

Esenler’de küçük kızı istismar eden tacizci tutuklandı

geçilen görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Market Küçük Kız Akalan Kız Çocuğu Saldırı 


- Esenler’de bir markette 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden ve kaçmaya çalışırken 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerindeki bir markette geçtiğimiz 30 Kasım’da meydana gelen olayda 47 yaşındaki A.Ö., 11 yaşındaki küçük bir kızı taciz etmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan kaçmaya çalışan tacizciyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen tacizci çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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