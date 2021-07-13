Esenler’de klasik otomobiller ve Retrobüs konseriyle nostalji rüzgarı

-Vatandaşların yoğun ilgisi

-Röportajlar

-Konserde eğlenen vatandaşlar



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Esenler Belediyesi, Açık Hava Klasik Otomobil Sergisi ve Grup Retrobüs konseri ile nostalji severler keyif dolu anlar yaşattı. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Klasik Otomobil Sergisi vatandaşları, Dörtyol Meydanı’nda nostaljik bir yolculuğa çıkardı. Sergiyi gezen vatandaşlar, 1950, 1960 ve 1970'li yıllara ait 40 klasik otomobili yakından inceleme fırsatı buldu. 70’ler, 80’ler ve 90’lara ait parçaların modern düzenlemelerini seslendiren Grup Retrobüs konseri, dinleyicilere keyifli bir gece yaşattı. “Vatandaşlardan güzel bir ilgi var” Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, “Salgın vesilesiyle biz ve Esenler halkı çok bekledi. Her şeyden önce biz çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımızın kısıtlamaları kaldırmasından sonra hem 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki yaz konserlerimiz hem de Dört Yoldaki konserlerimize başladık. Bugünde nostalji olsun istedik. Klasik araba ve Retrobüs konseriyle birleştirdik. Vatandaşlardan güzel bir ilgi var. Halkımız programlarımızı özlemiş ve bizde onları özledik. Bugün bir araya geldik ve çok güzel bir gün geçiriyoruz” dedi.

“Nostaljiyi gerçekten çok seviyorum” Nostaljiyi çok sevdiğini söyleyen 22 yaşındaki Yeşim Başak Yıldırım, “Geçen hafta olacak denmişti ama gelip baktık iptal edilmişti. İptal edilmesine o kadar çok üzüldüm ki. Şu an olmasına çok sevindim. Nostaljiyi gerçekten çok seviyorum. Bayıldım buraya, güzel bir etkinlik olmuş. Ailemle beraber geldim. Pandemi çıkışında hepimize iyi geldi” diye konuştu.

“Bu ortamda da bir sürü arkadaş edindik” Böyle bir organizasyona davet edildiği için mutlu olduğunu ifade eden Araç sahibi Zeki Parlak, “Aracımız 1974 model. Biz bu aracı aldığımız da biraz eskiydi. Biz yeni bir araç oluşturup yeniledik. İnsanların tepkisi ve ilgisi gayet güzel. Eski ve nostalji araçları çok sevdikleri için ilgi çok fazla. Bu organizasyon için davet edildik ve geldik. Bu ortamda da bir sürü arkadaş edindik” ifadelerinde bulundu.

