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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Esenler’de kız kardeşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Esenler’de kız kardeşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Şüphelinin adliyeye sevki

Katil Zanlısı Kız Kardeş Genç Kadın Cinayet 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler'de kız kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Esenler'de Yıldız Gül (38), yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde bulunmuştu. Hastaneye kaldırılan genç kadın hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi olarak ağabeyi K.B gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı ağabey K. B. adliyeye sevk edildi. (HZE-RU
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