Esenler’de kar fotoğrafı çekmek için çatıya çıktı

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( İSTANBUL )- Canını tehlikeye atan genç kameralara yansıdı İSTANBUL



- Esenlerde bir genç, kar fotoğrafı çekmek için binanın çatısına çıktı. Akıllara durgunluk veren anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenler Kazım Karabekir Mahallesi’nde dün, görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. İstanbul’da kar yağışının kendini göstermesiyle beraber bir kişi, oturduğu binanın çatısına çıktı. Karla kaplı çatıya çıkan kişi, telefonuyla kar fotoğrafı çekti. Fotoğraf çekmek için canını tehlikeye atan gencin, çatı üzerindeki halleri ise başka bir cep telefonu kamerasına yansıdı. (İD-



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