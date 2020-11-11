Esenler'de film günleri

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- 18-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek "Esenler Film Günleri" ile Esenler'de sinema rüzgarları esecek, ünlü sanatçılar, yönetmen, senarist ve oyuncular Esenler'e gelecek. Esenler'de sinema dolu 4 gün yaşanacak. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün 18-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği "Esenler Film Günleri"nin basına özel tanıtım toplantısı, 15 Temmuz Millet Bahçesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nde yapıldı. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı ve Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda basın mensuplarına "Esenler Film Günleri"nin detaylarını Kültür Sanat Danışmanı ve Sinema Yazarı Suat Köçer anlattı. "Türk Sineması’nda kadın" temasıyla düzenlenecek Esenler Film Günleri'nin ilki "Türk Sineması’nda Kadın" temasıyla düzenlenecek. Kadın filmleri seçkisinde "Nabat", "Bağlılık Aslı", "Ah Güzel İstanbul", "Omar ve Biz" film gösterimleri yer alacak. Programın 3. gününde Türk Sineması’nda Kadın Temsili başlıklı söyleşi Sinema Yazarı Tuba Özden Deniz ve Yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun katılımıyla gerçekleşecek. Esenler Film Günleri'nin iki farklı gününde de 'Esenler Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 film izleyenlerin beğenisine sunulacak. Ünlü isimler Esenler'de "Esenler Film Günleri", Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde, 18 Kasım Çarşamba günü saat 15.00'te "Nabat" filminin gösterimiyle başlayacak. Gösterime filmin yönetmeni dünyaca ünlü Azerbaycanlı Elçin Musaoğlu da katılacak. Açılış gecesine özel düzenlenecek programda ise aynı gün saat 20.00'de, dünyaca ünlü klarnet virtüözü Serkan Çağrı sahne alacak. Gecede; yönetmen Elçin Musaoğlu, usta oyuncu Hikmet Körmükçü ve usta senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal'a da onur ödülleri takdim edilecek. Sinema projelerinden Esenler Sinema Akademisi’nin bu yıl 3.’sü gerçekleştirilecek. Sinema Akademisi kapsamında; yönetmenlik alanında Ahmet Toklu, Senaryoda Müfit Can Saçıntı, kurguda da Özgür Kılıç dersler verecek. Genç sinemacılara yol gösterilen akademide; Perihan Savaş, Mahmut Fazıl Coşkun, Banu Sıvacı ve Serdar Orçin gibi sinemanın önemli isimleri workshop programına katılacaklar. "Bağımsız Film Galaları" ile de salon şansı bulamayan sanat değeri yüksek başarılı filmler seyirciyle buluşacak. Öte yandan Esenler Film Günleri’nin son gününde "Kısa Film Yarışması" kazananları da ödüllerine kavuşacak. "Esenler Film Günleri”, ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev konseriyle sona erecek. (HK-



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