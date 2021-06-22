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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu

Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen adam intihar girişiminde bulundu

Başına silah dayayan adam

İntihar Altın İntihar Girişimi Gözaltı Polis Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Vatandaşlar
-Adamın gözaltına alınışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler’de eski eşiyle barışmak isteyen bir kişi başına silah dayayarak intihara teşebbüs etti. Genç adam, polis ekipleri tarafından ikna edildi. Olay, bu akşam saat 19.00’da Esenler Mimar Sinan mahallesi 79. sokakta yaşandı. Boşandığı eşiyle barışmak isteyen bir adam, eski eşinin evinin önüne geldi ve başına silah dayayarak intihara teşebbüs etti. Eski eşiyle konuşmak isteyen adam, polis ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından elindeki silahı bırakarak teslim oldu. İntihara teşebbüs eden adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (FT-ZA-
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