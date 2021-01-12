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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Esenler’de bodrum katta yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

Esenler’de bodrum katta yangın: 2 çocuk hayatını kaybetti

Yangından görüntü

Polis Hastane Şili Yangına Müdahale 

-Detay görüntüler
-Yangın, saat

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler’de 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, evden kurtarılarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu iki çocuk hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında söndürüldü. Yangın, akşam saatlerinde Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 6 kişilik bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin penceresinden alevlerin çıktığını gören vatandaşlar, aileyi yangından kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların kurtardığı yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan iki çocuk yapılan müdahaleler rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ev içerisinde inceleme yapan ekipler, yangın çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. (VEG- MB-
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