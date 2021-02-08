Esenler’de bir çatının uçma anı kameraya yansıdı



- Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul’da çok sayıda evin çatısı uçtu. Esenler’deki bir binanın çatısının uçma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonrasında akşam saatlerinde şiddetli fırtına İstanbul’da etkisini göstermeye başladı.

Megakenti olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, çok sayıda araç hasar görürken, bazı bölgelerde de ağaçlar gövdesinden kırılıp yola devrildi. Öte yandan Esenler Menderes Mahallesinde fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (MB-



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