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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Esenler’de bir aracın üstüne çatı düştü, sokakta bulunan bir kişi son anda kurtuldu

Esenler’de bir aracın üstüne çatı düştü, sokakta bulunan bir kişi son anda kurtuldu

Röportaj

Şiddetli Rüzgar 

-Çatıdan düşen parçalar
-Hasarlı araç
-Apartman hasar
-Kırılan camlar
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenler’de bir apartmanın çatısı şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatı sokakta park halinde olan bir aracın üstüne düştü. İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar birçok ilçede çatıların uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Esenler’de bir apartmanın çatısı da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı sokakta park halinde bulunan bir aracın üstüne düştü. Araçta maddi hasar oluşurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. O sırada sokakta bulunan bir adam ise apartmanın içine son anda kaçarak çatının üstüne düşmesinden kurtuldu. Çatıdan düşen parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı. “Çok korkutucuydu” Aracının üstüne çatı düşen Emircan Girgin, “Evde oturuyordum rüzgar sesleri gelmeye başladı.
Cama çıktım o sırada arabamın üstüne molozlar düştü. Babam da son anda kurtuldu. Çok korkutucuydu. Aracın içinde taşlar var. İçine molozlar dolmuş. Babam buradan geçiriyordu bir anda bu binanın merdivenine doğru girdi” dedi.

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